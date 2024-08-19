Ларс стал свободнее от машин в 14 раз

В Северной Осетии улучшилась ситуация с заторами. Так, число фур на границе с Грузией за неделю сократилось в 14 раз – до 151. Об этом сообщает сайт Центра организации дорожного движения Северной Осетии.

За неделю число большегрузных автомобилей на границе Северной Осетии и Грузии сократилось в 14 раз – до 151.

«В настоящее время в республике находится 151 грузовое транспортное средство – всего неделей раньше, 19 августа, на территории РСО-А было зарегистрировано 2148 большегрузов. Таким образом, ситуация со скоплением большегрузного транспорта в Северной Осетии стабилизировалась»

– сайт Центра организации дорожного движения Северной Осетии

Скопление большегрузных автомобилей на границе с Грузией можно объяснить несколькими факторами.

Во-первых, географическое положение Северной Осетии: регион находится на важном транзитном маршруте, который соединяет Россию и Грузию. В связи с этим, поток грузового транспорта в условиях экономических и политических изменений постоянно возрастает.

Во-вторых, работа пограничных служб и процедур оформление грузов также способствовали увеличению времени ожидания на границе. Сложные процедуры и низкая пропускная способность таможни создают пробки.