Вестник Кавказа

Очередь большегрузов на Верхнем Ларсе сокращается

Очередь большегрузов на Верхнем Ларсе сокращается
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несмотря на некоторые сложности с грузинской стороны, очередь грузовиков на Международном автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии идет на убыль – сейчас в ней чуть больше 800 грузовиков.

Электронная очередь грузовых автомобилей на проезд через российско-грузинскую границу в Международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Верхний Ларс" в Северной Осетии медленно, но верно идет на убыль, сообщает сайт Центра организации дорожного движения республики.

Нынешним утром в ней зарегистрировано всего 803 грузовика, тогда как двумя днями ранее в ожидании проезда в ней числились 1,7 тыс большегрузов, передает "Интерфакс".

МАПП "Верхний Ларс" сейчас работает в штатном режиме и мог бы работать еще быстрее, однако его работу тормозит замедление работы на сопредельном пункте пропуска "Казбеги" на грузинской территории, рассказали в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления.

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