Вестник Кавказа

Очередь на Верхнем Ларсе собрала 1,7 тыс грузовиков

Очередь на Верхнем Ларсе собрала 1,7 тыс грузовиков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня на Верхнем Ларсе проезда ожидают около 1,7 тыс грузовых автомобилей. Пункт пропуска Верхний Ларс работает штатно и открыт для проезда. Ожидание на границе связано с работой пункта Казбеги.

Во вторник утром на границе России и Грузии в Северной Осетии собралась очередь из 1,7 тыс большегрузов.

По данным ЦОДД Северной Осетии, в электронной очереди на утро вторника зарегистрированы 1 705 грузовиков для проезда в Грузию. Верхний Ларс сегодня открыт для проезда и работает штатно, но на пропускной способности российского МАПП сказывается замедлившаяся работа пункта Казбеги на грузинской стороне.

Отметим, что несколько дней назад очередь на Верхнем Ларсе была вдвое больше и приближалась к 4 тыс большегрузов.

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