Вестник Кавказа

В туристический кластер СКФО планируют привлечь 42,5 млрд руб

В туристический кластер СКФО планируют привлечь 42,5 млрд руб
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Внебюджетные инвестиции в объекты туристического кластера СКФО, согласно госпрограмме развития округа, к 2030 году должны достигнуть объема в 42,5 млрд рублей.

Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) является одним из наиболее перспективных регионов России для развития туризма. В последние годы особое внимание уделяется формированию туристического кластера, который должен способствовать социально-экономическому развитию всей территории. Согласно государственной программе, к 2030 году внебюджетные инвестиции в объекты туристического кластера должны достигнуть 42,5 млрд рублей.

«Цели государственной программы (комплексной программы) Российской Федерации: повышение уровня туристической привлекательности Северо-Кавказского федерального округа, что позволит принять на курортах туристического кластера в общей сложности до 23 миллионов 988 тысяч 662 туристов, увеличить суммарный объем вложений, направленных резидентами на создание инвестиционных объектов туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, до 42 миллиардов 485,9 миллиона рублей»

 – паспорт госпрограммы

Северный Кавказ известен своей уникальной природной красотой, многообразием культур и историческим наследием. Сюда входят такие республики, как Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Карачаево-Черкесия и другие. Каждый регион имеет свой уникальный туристический потенциал, который требует активного развития.

Однако для успешного развития туристического кластера необходимо улучшение инфраструктуры. Это включает строительство современных отелей, ресторанов и развлекательных комплексов, а также развитие транспортной сети. Современные дороги и удобный доступ к туристическим объектам сыграют ключевую роль в привлечении инвестиций.

Внебюджетные инвестиции являются основным источником финансирования для реализации проектов в туристическом кластере. Они помогут создать необходимые объекты и инфраструктуру, а также обеспечить работой местное население. Привлечение частного капитала станет возможным благодаря созданию благоприятного инвестиционного климата.

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