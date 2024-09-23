Дагестану требуются специалисты в туризме

В Дагестане увеличилось число вакансий в туристической сфере, гостиничном и ресторанном деле. На одну вакансию в республике приходится 12,1 резюме.

С начала года в Дагестане вырос спрос на работников в туристической сфере, сообщает платформа по поиску работы и кадров hh.ru.

Так, за 9 месяцев 2024 года число связанных с туризмом, а также гостиничным и ресторанным делом вакансий увеличилось на 11% по сравнению с показателями 2023 года.

Отмечается, что на одну вакансию в этом направлении в Дагестане приходится более 12 резюме, в то время как в целом по России данный показатель составляет примерно 3,5.

Аналитики утверждают, что дагестанский рынок труда в сфере гостеприимства страдает профицитом кадров. Есть спрос на поваров, официантов, барменов, менеджеров ресторанов.

Стоит добавить, что средняя зарплата в туристической отрасли, ресторанной и гостиничной сферах возросла на 20% - примерно до 45 тыс рублей.