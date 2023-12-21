Вестник Кавказа

В секторе Газа снова пропала связь

В секторе Газа снова пропала связь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Палестинская телекоммуникационная компания Paltel больше не в состоянии обеспечивать мобильную связь в секторе Газа – сегодня все телефоны в регионе работать перестали.

В палестинском секторе Газа выключились мобильная связь и мобильный интернет – не работают никакие телекоммуникационные услуги, заявила в соцсети X палестинская компания Paltel.

"С сожалением объявляем о том, что все телекоммуникационные услуги в секторе Газа отключились из-за продолжающейся агрессии. Газа снова полностью потеряла сигнал"

- телекоммуникационная компания Paltel

Подробности чрезвычайного происшествия не сообщаются, передает РИА Новости.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1395 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы