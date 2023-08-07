В Самарканде зафиксирован рекордный поток авиапассажиров

Опубликовано: 16:03, 7 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За шесть месяцев 2023 года аэропорт Самарканда принял почти 440 тыс гостей, это рекордный показатель. Самые востребованные международные рейсы аэропорта совершаются в Москву, Санкт-Петербург и Стамбул.

Аэропорт Самарканд за полгода обслужил почти 440 тыс гостей - это на 121,4% больше, чем за такой же январь-июнь прошлого года.

За весь 2022 год пассажиропоток авиагавани составил 493 тыс человек, за шесть месяцев текущего года - 440 тыс человек. Поток пассажиров установил исторический рекорд, став максимальным.

Пассажиров стало больше в связи с несколькими факторами:

Самарканд вошел в полетную программу российской «Победы» и кувейтской Jazeera Airways,

полеты в Самарканд стала выполнять компания Silk Avia.

В 2023 году аэропорт Самарканда выполняет рейсы в 18 городов мира. Международные перевозки позволили серьезно увеличить поток пассажиров, на них приходится почти 394 тыс из 440 тыс пассажиров аэропорта. Так самыми популярными в этом году стали перелеты между Самаркандом и Москвой, Санкт-Петербургом, Стамбулом, Дубаем.