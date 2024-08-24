Вестник Кавказа

В Нью-Йорке открывается Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН

Эмблема ООН
© Фото: Динара Хаирова
Сегодня в Нью-Йорке (США) в рамках 79-й сессии Генассамблей ООН стартует неделя высокого уровня, которая соберет мировых лидеров – в центре их внимания будут конфликты в мире.

Сегодня в Нью-Йорке начинает работу ежегодная Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, на которую собрались высокопоставленные мировые лидеры.

Главным ее событием станут "общие прения", в которых примут участие лидеры ведущих стран мира – они пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября, передает РИА Новости.

Предварят дебаты выступления генсека ООН Антониу Гутерреша и председателя 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Филемона Янга, а откроют дебаты президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и США Джо Байден.

25 сентября в ООН выступит президент Украины Владимир Зеленский, а 28 сентября - глава МИД России Сергей Лавров, который будет представлять РФ.

Параллельно с "общими прениями" ключевой орган ООН, Совет Безопасности, продолжит обсуждение актуальных мировых проблем.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1265 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Эрдоган и Пезешкиан провели встречу в Нью-Йорке

Эрдоган и Пезешкиан провели встречу в Нью-Йорке

Туризм в мире почти оправился после пандемии

Туризм в мире почти оправился после пандемии

Выступление Лаврова на Генассамблее ООН состоится 28 сентября

Выступление Лаврова на Генассамблее ООН состоится 28 сентября

Новые взрывы в Ливане: пострадали минимум сто человек

Новые взрывы в Ливане: пострадали минимум сто человек

Тысячи человек пострадали от взрывов пейджеров в Ливане, есть жертвы

Тысячи человек пострадали от взрывов пейджеров в Ливане, есть жертвы

Лавров выступит в конце сентября на Генассамблее ООН

Лавров выступит в конце сентября на Генассамблее ООН

Итальянский вояж Ильхама Алиева: зачем президент Азербайджана ездил в Рим и Черноббио

Итальянский вояж Ильхама Алиева: зачем президент Азербайджана ездил в Рим и Черноббио

Портал электронных виз для участия в COP29 запустили в Азербайджане

Портал электронных виз для участия в COP29 запустили в Азербайджане

Джейхун Байрамов: территориальные претензии Армении препятствуют подписанию мирного соглашения

Джейхун Байрамов: территориальные претензии Армении препятствуют подписанию мирного соглашения

На COP29 будет подписано более 60 соглашений

На COP29 будет подписано более 60 соглашений

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы