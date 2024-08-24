В Нью-Йорке открывается Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН

Сегодня в Нью-Йорке начинает работу ежегодная Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, на которую собрались высокопоставленные мировые лидеры.
Главным ее событием станут "общие прения", в которых примут участие лидеры ведущих стран мира – они пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября, передает РИА Новости.
Предварят дебаты выступления генсека ООН Антониу Гутерреша и председателя 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Филемона Янга, а откроют дебаты президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и США Джо Байден.
25 сентября в ООН выступит президент Украины Владимир Зеленский, а 28 сентября - глава МИД России Сергей Лавров, который будет представлять РФ.
Параллельно с "общими прениями" ключевой орган ООН, Совет Безопасности, продолжит обсуждение актуальных мировых проблем.