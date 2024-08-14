Что будет в фокусе Генассамблеи ООН?

24 сентября в Нью-Йорке стартует Генеральная Ассамблея ООН. На полях 79-й сессии пройдут встречи между лидерами свыше сотни государств. Россию на ГА представляет глава МИД Сергей Лавров.

В этом году Генассамблея в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходит с 24 по 30 сентября. Сессию откроет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. После него должны выступить президент Бразилии Лула да Силва и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Всего заявлено участие 133 глав государств и правительств, три вице-президента, 80 зампремьеров и 45 министров.

Помимо традиционных, универсальных тем, как климат, наука, культура и устойчивое развитие, мировые лидеры поговорят о политических конфликтах. Нынешняя сессия станет удобной площадкой, чтобы не на двусторонних или многосторонних основах, а, что называется, перед лицом всего мира обозначить свою точку зрения и донести до всех проблемы и кризисы из разных частей планеты, от Гаити до Судана, от Газы до Украины.

Учитывая масштабы кризисов, в авангарде стоят Украина и Ближний Восток.

Палестино-израильская война

Конфликт между Израилем и ХАМАС сама ООН охарактеризовала как "ад на земле". Уже почти 12 месяцев продолжается операция Израиля в палестинском анклаве, и, несмотря на активизировавшиеся в последние недели дипломатические усилия США, Египта и Катара, мир до сих пор не достигнут. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не соглашается уступать Филадельфийский коридор на границе Газы и Египта, а также контроль над перемещением с севера на юг анклава. На отсутствие компромисса наслаивается расширение военного конфликта между "Хезболлой" и ЦАХАЛ в Ливане.

Несколько дней назад Генеральная Ассамблея большинством голосов приняла резолюцию о необходимости вывода войск Израиля из Палестины. Лидеры стран на 70-ой сессии ГА обсудят необходимость прекращения огня, а также нарушения решений ООН и международного права, мешающие оказанию гуманитарной помощи. МИД Израиля отверг "искаженное и оторванное от реальности решение Генеральной Ассамблеи". Главные спикеры на эту тему - президент Палестины Махмуд Аббас и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху - выступят утром и во второй половине дня 26 сентября соответственно.

Ливанский кризис

Кроме Палестины участники ГА ООН намерены поднять вопрос о риске региональной войны из-за последней военной эскалации между Израилем и "Хезболлой" после взрыва тысяч пейджеров и других средств связи в Ливане. В Израиле объявили о смещении акцентов войны и переброске танков на север. Израильские земли сейчас подвергаются ответному обстрелу "Хезболлы", а на юге Ливана началась массовая эвакуация гражданского населения в ожидании израильской наземной операции. Есть вероятность, что прямо в течение сессии Генассамблеи ООН к бомбардировкам военных объектов в Ливане с воздуха добавятся боевые действия на земле.

Представляющий Россию на ГА ООН Сергей Лавров довольно точно определил диагноз эскалации между Израилем и Ливаном. "Считаю, что "Хезболла" ведет себя сдержанно по сравнению с тем, какими возможностями она обладает. Ее хотят спровоцировать с целью сделать неизбежным вмешательство в войну Соединенных Штатов", - сказал он в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Украинский конфликт

Другая кардинальная тема этой Генассамблеи ООН - Украина. По словам первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, страны Запада, несмотря на конфликты на Ближнем Востоке, хотят вынести обсуждение украинского кризиса на первый план.

Президент Украины Владимир Зеленский уже использует сессию, чтобы на ее полях встретиться с как можно большим числом иностранных лидеров и заручиться их поддержкой. Его ключевые визави - нынешний президент США Джо Байден и кандидат в президенты Дональд Трамп. После переговоров с последним Зеленский сказал, что республиканец не знает, как остановить украинский конфликт.

В отличие от палестинской проблемы, в которой большинство стран ООН осуждают Израиль, по Украине консенсуса нет. Поэтому Лавров может рассчитывать на понимание со стороны как большого числа глав государств, так и представителей крупнейших стран. Мирные планы Китая, Бразилии, Индии, ЮАР говорят о необходимости учитывать интересы России. А на днях глава МИД Турции Хакан Фидан вовсе заявил, что частью урегулирования конфликта должно стать снятие санкций с Москвы - это одно из условий в мирном плане российского президента Владимира Путина.

Как и Зеленский, Лавров тоже получит возможность контактировать с лидерами других государств и обменяться мнениями по мирному урегулированию. Но, в отличие от российского министра, украинский президент больше нацелен на то, чтобы получить дополнительную военную поддержку, чем добиться мира. Издание The Times обнародовало "план победы" Зеленского, который содержит гарантии безопасности НАТО и предоставление современных вооружений от Запада.

Запад все еще сомневается относительно необходимости давать разрешение на дальнобойные удары Украины по России. Байден заявил, что не предоставлял Украине разрешения, а Пентагон выразил сомнение относительно целесообразности таких ударов. Канцлер ФРГ Олаф Шольц категорически против передачи ракет "Таурус" и дальнобойных ударов. Но премьер Британии Кир Стармер все еще пытается убедить в обратном союзников по НАТО. The Times же пишет, что Лондон и Вашингтон могут принять решение об ударах ВСУ вглубь России негласно.

Страны за пределами российско-натовского противостояния постараются найти точки соприкосновения с обеими сторонами конфликта и продвинуть собственное видение урегулирования. Турция, к примеру, прилагает усилия, чтобы вернуть себе статус активного посредника, а некоторые страны видят Саудовскую Аравию в числе главных претендентов на саммит мира с участием России. В качестве весомых игроков в миротворчестве выступают Индия, чей премьер Нарендра Моди совершил не так давно поездку в Киев, и Китай, озвучивший ранее свои 12 пунктов мирного плана.

Мировая повестка

Масштабы и состав участников конфликта на Украине, в Ливане и секторе Газа отличаются. Однако их объединяет то, что они касаются судеб многих стран, и вероятность наращивания эскалации везде высока. Если Украина ударит дальнобойными ракетами, может начаться война России и НАТО, о чем уже предупреждал Владимир Путин. Если же Израиль введет войска в Ливан, за "Хезболлу" может вступиться Иран, а за еврейское государство будет вынуждена ввязываться в боевые действия администрация Байдена.

Объединяет эти конфликты и то, что на Генассамблее могут быть яркие и впечатляющие речи, но на решение кризисов, к сожалению, обсуждения даже с такой высокой трибуны редко влияют. Зачастую все конфликты решаются в узком кругу непосредственно заинтересованных сторон или в более эффективном механизме Совбеза ООН, в постоянный состав который хотят попасть ряд стран G20. Но в информационном плане выступление на ГА - довольно мощное оружие.