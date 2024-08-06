Вестник Кавказа

Эрдоган снова призвал изменить структуру ООН

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Реджеп Тайип Эрдоган обратился к генсеку ООН. В своем письме президент Турции призвал кардинально изменить структуру организации.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обратился к генсекретарю ООН Антониу Гутерришу.

В своем письме президент Турции отметил, что структура Совбеза организации далека от выполнения задачи обеспечения глобального мира и безопасности.

Он призвал кардинально изменить структуру, "пока войны не охватили мир". Эрдоган добавил, что Анкара продолжит поддерживать друзей, которые будут работать над созданием новой системы и СБ ООН.

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