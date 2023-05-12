В Москве массово отменили авиарейсы

В московских аэропортах произошла массовая отмена рейсов. Причины массовой отмены рейсов в Москве не раскрываются.
Массовая отмена и задержка рейсов произошла сегодня в аэропортах Москвы. Так, согласно данным «Яндекс.Расписание», вылет 21 воздушного судна произошел не по расписанию.
Стало известно, что во Внуково задержаны два рейса и отменено шесть, в Шереметьево изменено время вылета одного самолета.
В Домодедово задержано отправление еще семи авиабортов, вылет пяти был отменен. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причины массовой отмены рейсов в Москве пока не раскрываются.