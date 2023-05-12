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В Москве массово отменили авиарейсы

В Москве массово отменили авиарейсы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В московских аэропортах произошла массовая отмена рейсов. Причины массовой отмены рейсов в Москве не раскрываются.

Массовая отмена и задержка рейсов произошла сегодня в аэропортах Москвы. Так, согласно данным «Яндекс.Расписание», вылет 21 воздушного судна произошел не по расписанию.

Стало известно, что во Внуково задержаны два рейса и отменено шесть, в Шереметьево изменено время вылета одного самолета.

В Домодедово задержано отправление еще семи авиабортов, вылет пяти был отменен. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причины массовой отмены рейсов в Москве пока не раскрываются.

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