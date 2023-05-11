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Тегеран и Петербург свяжут прямые авиарейсы

Тегеран и Петербург свяжут прямые авиарейсы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Начиная с 1 июня авиакомпания Nordwind Airlines запускает прямые авиарейсы из Петербурга в Тегеран. Вылеты будут осуществляться с территории аэропорта Пулково.

Прямые регулярные авиарейсы запустят между Санкт-Петербургом и Тегераном, проинформировала пресс-служба управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы".

"С 1 июня из Пулково авиакомпания Nordwind Airlines начнет выполнять прямые регулярные рейсы в Тегеран. В рамках весенне-летнего расписания перелеты будут выполняться один раз в неделю по четвергам"

– пресс-служба.

Сообщается, что согласно расписанию вылет из Петербурга запланирован в 10:15, прилет в Тегеран - в 15:20. Вылет рейса из Тегерана запланирован в 16:20, прилет в Пулково - в 20:35. Время местное.

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