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Какие авиакомпании смогут летать в Грузию?

Какие авиакомпании смогут летать в Грузию?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Тбилиси назвали условие, которому должна соответствовать авиакомпания из России, чтобы получить разрешение на прямые рейсы в Грузию. Пока таких разрешений не выдавалось.

Совершать прямые рейсы из России в Грузию смогут "чистые" авиакомпании, которые не числятся в "черных" списках по санкциям, то же самое ограничение распространяется на самолеты, сообщила замглавы Минэкономики Грузии.

"Что касается авиакомпаний не под санкциями, они смогут осуществлять прямые рейсы"

— Мариам Квривишвили

Разрешения на полеты в Грузию

Чиновница добавила, что на данный момент Тбилиси не выдал ни одного разрешения на выполнение прямых рейсов - однако причина заключается в отсутствии обращений от российских перевозчиков.

Замминистра подчеркнула, что если за таким разрешением обратится компания, которая не входит в списки рестрикций, то она сможет выполнять прямые рейсы. Аналогичным образом ведется работа в Азербайджане, Израиле и ОАЭ.

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