В Махачкале отменены все увеселительные мероприятия

Все увеселительные мероприятия были отменены по указу властей в Махачкале до особого распоряжения. На этот шаг руководство города пошло после атаки боевиков на православные храмы и синагогу.

Дагестанские власти отменили в столице республики все концерты, и иные развлекательные мероприятия. Уточняется, что они отменены «до особого распоряжения» после атаки боевиков.

"Уважаемые горожане, до особого распоряжения все увеселительные мероприятия в Махачкале будут отменены"

– мэр города Юсуп Умавов

Ранее сообщалось о том, что накануне в столице Дагестана, а также Дербенте были совершены атаки на православные храмы и синагогу. Есть жертвы и раненые. В результате были ликвидированы 6 нападавших.