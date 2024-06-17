Вестник Кавказа

В Махачкале отменены все увеселительные мероприятия

В Махачкале отменены все увеселительные мероприятия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Все увеселительные мероприятия были отменены по указу властей в Махачкале до особого распоряжения. На этот шаг руководство города пошло после атаки боевиков на православные храмы и синагогу.

Дагестанские власти отменили в столице  республики все концерты, и иные развлекательные мероприятия. Уточняется, что они отменены «до особого распоряжения» после атаки боевиков.

"Уважаемые горожане, до особого распоряжения все увеселительные мероприятия в Махачкале будут отменены"

– мэр города Юсуп Умавов

Ранее сообщалось о том, что накануне в столице Дагестана, а также Дербенте были совершены атаки на православные храмы и синагогу. Есть жертвы и раненые. В результате были ликвидированы 6 нападавших.

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