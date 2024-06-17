Воздержаться на время от поездок в Дагестан советует туристам РСТ

В ближайшие дни, до стабилизации ситуации после терактов в Дербенте и Махачкале, туристам имеет смысл отказаться от посещения Дагестана. Такую рекомендацию дал Российский союз туроператоров.

Туристические поездки в Дагестан едва ли будут уместны в ближайшее время, учитывая режим КТО, который действует с сегодняшнего вечера в регионе, заявили в РСТ.

В организации напомнили, что отдых в Дагестане летом лидирует по популярности на Северном Кавказе. В 2024 году, по данным Союза, спрос на туры в республику остался на уровне 2023 года. Тогда в Дагестан съездили 1,7 млн туристов.

В РСТ дали рекомендации в связи с текущей ситуацией, когда после терактов в регионе был введен режим КТО.

"Учитывая введенный местными властями режим КТО, РСТ также рекомендует воздержаться от поездок в ближайшие дни в регион до стабилизации ситуации"

– РСТ

В Союзе выразили надежду, что положение дел в Дагестане стабилизируется уже в ближайшее время.

Сколько туристов сейчас в Дагестане?

По данным АТОР, если оценивать планы и полетные программы туроператоров, то на данный момент в Дагестане около 5 тыс организованных туристов. Что касается тех, кто предпочитает не туры, а самостоятельный отдых, то их может быть в несколько раз больше.

"Вместе с теми, кто заказал поездку через агрегаторы – 15-20 тыс человек, считает Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин""

– АТОР

Теракты в Махачкале и Дербенте

Сегодня вечером террористы совершили ряд вооруженных нападений в Дагестане. Они атаковали церкви и синагоги, а также пост ДПС, в Махачкале и Дербенте. Есть жертвы и раненые, причем как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. В том числе убит священник церкви в Дербенте.