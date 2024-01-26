В Краснодаре без тепла и воды остался целый район

Отопление и горячее водоснабжение отключены в 36 многоэтажных домах, ряде школ и горбольнице в столице Краснодарского края.
Причиной отключения стала авария на теплосети в районе Кубанского госуниверситета. ЧП произошло вечером в четверг, специалистам предстоит заменить участок теплосети.
Из-за выявленной утечки и проводимых работа без тепла и горячей воды оказались жители десятков домов.
На улице Айвазовского авария затронула дома с 96 по 118 по четной стороне (кроме дома 112) и 95, 97, 115 по нечетной. На Бургасской тепла нет на нечетной стороне - с 17 по 29 дом. На Димитрова отключены вода и отопление по адресам 160/1, 162, 162/1, 164, 166; на улице Ставропольская - 222, 222/1 224/1, 224/2, 226, 226/1, 228, 230, 232, 232а, 232б, 234, 236, 236а.