Краснодарцы вошли в число самых счастливых жителей России

По данным соцопроса каждый десятый россиянин считает себя счастливым. Среди лидеров по числу счастливых людей оказалась Кубань.

Один из десяти жителей России может отнести себя к счастливым людям. По информации опроса, который провел портал "Работа.ру", одни из самых счастливых оказались граждане, проживающие в Краснодарском крае.

Один из троих опрошенных кубанцев оценивал свой уровень счастья в 4 балла по пятибалльной шкале. Таким образом ответили 44% респондентов региона.

Чаще всего россияне указывали, что самым главным элементом благополучия для них является семья.

Также по данным опроса на уровень счастья влияет общение с родственниками и друзьями. В этот список также попали хобби, отдых и развлечения.

Каждый третий из респондентов ответил, что уровень счастья становится выше из-за любимой работы.

Кроме этого, россияне ощущают себя счастливее за счет развитости города, в котором они проживают. Больше 30% опрошенных граждан отметили, что для счастья им не хватает переезда в другой город.