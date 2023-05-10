В Казахстане ужесточают правила пользования самокатами

В Казахстане намерены ограничить продажу самокатов, способных развивать скорость свыше 25 км/ч.
В республике запрещено ездить на самокатах со скоростью выше 25 км/ч, такой лимит стоит на прокатных средствах индивидуальной мобильности (СИМ), проблема есть с самокатами, приобретаемыми гражданами в личных целях, рассказал замглавы МВД Казахстана Игорь Лепеха.
Нарушителя скоростного режима ждет наказание, как и лихача на автомобиле или мотоцикле. Самокатчик является участником дорожного движения.
В будущем, когда соответствующий закон, принятый сегодня, вступит в силу, в республике могут ввести ограничение на ввоз и продажу СИМ, без скоростного лимита в 25 км/ч. Также в документе прописаны правила проезда самокатов по дорогам.
"Сегодня законопроектом предусмотрено, например, на проезжей части если только с правой стороны, у него должен быть шлем, в ночное время - светоотражающие знаки"
– глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов
Выезжать на дорогу могут только водители самокатов старше 18 лет, при наличии защитного шлема и водительских прав.
Строгие правила, касающиеся езда на самокатах, связаны с тем, что в Казахстане возросло число ДТП с участием этих транспортных средств. При этом запретить самокатчикам выезд на проезжую часть нельзя, в республике недостаточно велодорожек, которые являются более безопасной альтернативой.