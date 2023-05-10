В Казахстане ужесточают правила пользования самокатами

Опубликовано: 11:20, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Водитель самоката в Казахстане сможет развивать скорость до 25 км/ч, по дорогам ездить смогут только совершеннолетние граждане в шлеме и при наличии водительского удостоверения. Вскоре в республике ограничат продажу скоростных самокатов.

В Казахстане намерены ограничить продажу самокатов, способных развивать скорость свыше 25 км/ч.

В республике запрещено ездить на самокатах со скоростью выше 25 км/ч, такой лимит стоит на прокатных средствах индивидуальной мобильности (СИМ), проблема есть с самокатами, приобретаемыми гражданами в личных целях, рассказал замглавы МВД Казахстана Игорь Лепеха.

Нарушителя скоростного режима ждет наказание, как и лихача на автомобиле или мотоцикле. Самокатчик является участником дорожного движения.

В будущем, когда соответствующий закон, принятый сегодня, вступит в силу, в республике могут ввести ограничение на ввоз и продажу СИМ, без скоростного лимита в 25 км/ч. Также в документе прописаны правила проезда самокатов по дорогам.

"Сегодня законопроектом предусмотрено, например, на проезжей части если только с правой стороны, у него должен быть шлем, в ночное время - светоотражающие знаки"

– глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов

Выезжать на дорогу могут только водители самокатов старше 18 лет, при наличии защитного шлема и водительских прав.

Строгие правила, касающиеся езда на самокатах, связаны с тем, что в Казахстане возросло число ДТП с участием этих транспортных средств. При этом запретить самокатчикам выезд на проезжую часть нельзя, в республике недостаточно велодорожек, которые являются более безопасной альтернативой.