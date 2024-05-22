В Казахстане открывается самый длинный автомобильный тоннель

До конца этого месяца в Казахстане будет открыт самый длинный автотоннель в стране, до конца года - самый большой мост. Всего до конца 2024 года будут сданы в эксплуатацию несколько значимых объектов, сообщили в Минтрансе Казахстана.

До конца текущего года в Казахстане будут завершены ремонтно-строительные работы на ряде значимых объектов, поделился глава Минтранса республики Марат Карабаев.

В июле будет открыт тоннель на перевале Шакпак баба в Туркестанской области длиной 840 м. Это самый длинный тоннель в Казахстане. Введение объекта в эксплуатацию решит проблему передвижения на данном участке в зимнее время.

Самый большой мост в Казахстане строится с 2021 года. Его собираются запустить в конце года в Курчумском районе.

"Мост соединит 4 района Восточно-Казахстанской области. Этот исторический проект обсуждался в течение 60 лет. Благодаря соответствующему решению главы государства проект реализуется и будет сдан в эксплуатацию до конца года"

– министр

Мост длиной 1,3 км пройдет через Бухтарминское водохранилище - крупнейшее в республике.