Самый большой мост Казахстана прокладывают через Бухтарминское водохранилище

В Казахстане через водохранилище прокладывают мост, который соединит два района. Протяженность моста превысит 1,3 тыс м, он станет самым большим в Казахстане.

В Казахстане ведутся работы по сооружению моста через Бухтарминское водохранилище.

В Минтрансе республики уточнили, что строящийся мост - самый большой мост в Казахстане.

"Специалистами продолжается строительство двухполосного автомобильного моста через Бухтарминское водохранилище у села Куйган в Восточно-Казахстанской области. Общая длина объекта - 1 316 метров"

– министерство

Мост строится в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области.

Строительство стартовало в 2021 году, открыть его планируют в конце 2025 года. В настоящее время построен временный технологический мост, обеспечивающий возможность дальнейших работ. На 81% готовы опоры нового моста, осталось достроить четыре из 21 опор. Специалистами установлено 50% пролетных строений.

Также улучшается прилегающая инфраструктура - ремонт проводится на подъездной дороге.

Бухтарминское водохранилище является крупнейшим в Казахстане и входит в топ-10 самых больших по площади искусственных водоемов мира. Оно образовано плотиной ГЭС на реке Иртыш.