Вестник Кавказа

Знаменитый аквапарк отремонтируют в Костанае

Знаменитый аквапарк отремонтируют в Костанае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Костанае планируется полностью реконструировать аквапарк "Осьминог". Ремонт знакового здания обойдется примерно в 10 млрд тенге.

Аквапарк "Осьминог" в городе Костанай будет отремонтирован и снова откроет свои двери.

Аквапарк прекратил работу летом 2022 года, здание признали аварийным. В начале 2025 года была разработана проектно-сметная документация и стартовали поиски подрядчика, который возьмется за восстановление "Осьминога".

"Комплекс состоит из надземного, цокольного и подвального этажей. Основное пространство с водными горками и ванными подразделяется на три крупные зоны: детскую, взрослую и приводнение горок"

– управление строительства города

Ожидается, что реконструкция займет 16 месяцев.

По данным управления, строительно-монтажные работы обойдутся в 11,2 млрд тенге, на сайте госзакупок проект оценен в 9,6 млрд тенге, передает "Казинформ".

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