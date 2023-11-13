В Казахстане дали старт строительству железной дороги в Узбекистан

Новая железнодорожная ветка свяжет Казахстан и Узбекистан. Дорога в 152 км откроет новые возможности для экспортных и транзитных поставок.

Новая железная дорога соединит Казахстан и Узбекистан, строительство началось в понедельник 27 ноября.

Протяженность линии Дарбаза–Мактаарал составит 152 км, благодаря ей соседние республики будут связаны через новый пограничный переход.

Старт работ был дан сегодня в Туркестанской области Казахстана, премьер Алихан Смаилов назвал это знаковым событием, принимая участие в мероприятии по телемосту.

Новая железная дорога поспособствует росту экспорта в направлении Узбекистана, а также даст возможность разгрузить линию Сарыагаш–Ташкент.

Железнодорожная линия пройдет через станцию Сырдарья - сначала будет построен участок Ердаут-Мактаарал-госграница Узбекистана, затем Жетысай-госграница Узбекистана.