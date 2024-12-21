Что такое Панамский канал, кому он принадлежит и зачем он Трампу?

Во время инаугурации 20 января Дональд Трамп озвучил стремление США к территориальной экспансии, в том числе и за счет возвращения Панамского канала, который, по его словам, появился благодаря американскому президенту Теодору Рузвельту. Где находится Панамский канал, кому он принадлежит сейчас и зачем он Америке - рассказываем в этом материале.

Что такое Панамский канал?

Панамский канал - это судоходный канал шлюзового типа, владеет и управляет которым центральноамериканская Республика Панама. Построенный в 1914 году искусственный канал в Панаме имеет стратегическое значение для мирового судоходства, а возник он на фоне соперничества между Великобританией, США, Россией и Германией.

Интересный факт: Идея создания Панамского канала возникла еще в начале XVI века, однако исследователи той эпохи пришли к мнению, что его строительство невозможно.

© Фото: David Berry from Rohnert Park CA, USA/общественное достояние

Панамский канал на карте мира

Панамский канал соединяет Тихий и Атлантический океаны, проходя через узкий Панамский перешеек, который связывает Южную и Северную Америку. Точка входа в Панамский канал с Атлантики находится в панамском городе Колон, а точка входа со стороны Тихого океана - порт Бальбоа в городе Панама. Панамский канал полностью находится на территории Панамы. Параллельно Панамскому каналу проходят железная дорога и трасса Бойда-Рузвельта. Сама Панама, государство в Центральной Америке, расположена между Коста-Рикой, которая на западной границе, и Колумбией, которая на Востоке.

Интересный факт: длина Панамского канала от берега до берега - 65 километров, а ширина варьируется от 150 до 225 метров.

Как устроен Панамский канал?

Панамский канал не природный, а созданный человеком маршрут для судоходства. Особенность Панамского канала в том, что он шлюзовой из-за разницы в уровнях Атлантического и Тихого океанов. Работает Панамский канал следующим образом: суда заходят с Атлантики (в Колоне) в шлюзы, где поднимаются на 26 метров и переправляются в озеро Гатун, из которого попадают в шлюзы уже на стороне Тихого океана, опускаясь до его уровня. Такой же принцип работы у Панамского канала и в обратную сторону: сначала суда поднимаются, а затем опускаются с помощью шлюзов. В среднем проход Панамского канала занимает около 8-9 часов, это технически сложный процесс, который осуществляется под контролем сотен специалистов и техников.

Интересный факт: Панамский канал оборудован шестью парами шлюзов для переправки судов из Тихого в Атлантический океан и наоборот.

© Фото: Popular Mechanics/общественное достояние

Кто построил Панамский канал?

История строительства Панамского канала насыщенная и непростая, многие хотели осуществить дерзкий проект, но только у США это получилось. Весь XIX век британские и американские лидеры хотели придумать дешевый и быстрый способ переправлять товары между Атлантикой и Тихим океаном. Британская империя, хоть и была к началу XX века самой могущественной в мире, финансово и физически не могла позволить себе дорогостоящее строительство на Панамском перешейке, поскольку занималась другими геополитическими вопросами, поэтому уступила это право американцам.

Интересный факт: на строительство Панамского канала американцы потратили $13,5 млрд по нынешнему курсу.

Когда был открыт Панамский канал?

Сложность строительства Панамского канала заключалась не только в том, что проект был технически революционным, но и в том, что для его создания было необходимо договориться с Колумбией: в начале XX века государства Панама не существовало. Условия создания будущего канала не устраивали власти Колумбии, поэтому американский президент Теодор Рузвельт (Трамп не соврал, сказав что Панамский канал - заслуга Рузвельта) отправил военные корабли к городам Панама - будущей столице Республики Панама - и Колон, чтобы поддержать независимость страны. В 1903 году на карте мира появилась новая страна, Панама, а американцы получили права на территорию площадью в 1300 квадратных километров, где спустя 11 лет, в 1914 году был открыт Панамский канал - символ американского технологического и экономического превосходства.

Интересный факт: Панама в качестве компенсации за строительство канала на своей территории получила $36 млн по нынешнему курсу

© Фото: Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz)/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Для чего нужен Панамский канал?

Панамский канал протяженностью в 82 километра (от точки захода в Атлантике до точки выхода в Тихом океане) - один из важнейших стратегически судоходных путей в мире. Благодаря ему в начале XX века США соединили свои восточное и западное побережье и сократили морской торговый путь, который раньше проходил через мыс Горн на юге Америки, почти на 15 тысяч километров. Сегодня суда, которые идут из Европы, Восточной Азии и Австралии, экономят почти 4 тысячи километров, проходя через Панамский канал. Америка построила Панамский канал с целью обеспечения возможности торговать со всем миром, а также получить стратегическое преимущество, в том числе над Британией, Россией и Германией, при этом тратя меньше денег, ресурсов и времени на судоходство.

Интересный факт: более 70% судов, которые проходят через Панамский канал, идут из/в США.

Почему Трамп хочет забрать Панамский канал?

Панамский канал долгое время принадлежал США - большую часть своей истории - и лишь в 1977 году президент Джимми Картер после многолетней дипломатической борьбы с Панамой подписал закон, по которому морской путь переходил в собственность центральноамериканского государства в 1999 году. С тех пор и по настоящее время Панамский канал - это часть Панамы. По словам Трампа, решение США передать канал под контроль Панамы было идиотским, потому что теперь американцам приходится платить повышенную ставку за его прохождение, а сам канал все активнее контролируется китайцами. Претензии Трампа в целом небезосновательны:

стоимость прохода Панамского канала действительно немалая - от 150 тысяч до миллиона долларов в зависимости от размера судна Гонконгская компания CK Hutchinson в рамках концессии, действующей с 1998 года и продлённой в 2021 году, управляет двумя портами у Панамского канала: Бальбоа на тихоокеанской стороне и Кристобалем на атлантической.

Интересный факт: власти Панамы после очередной угрозы Трампа в отношении Панамского канала начали проверку деятельности компании CK Hutchinson.

© Фото: Braathen, Sverre O., 1895-1974/общественное достояние

Зачем США Панамский канал?

Значение Панамского канала сложно переоценить: это и стратегический, и экономический актив. Через канал проходят в том числе военные суда, а в прошлом году доход Панамского канала составил около $5 млрд. Трампу Панамский канал нужен в рамках осуществления его программы ”золотой век Америки”, о которой он говорил в своей инаугурационной речи, поскольку этот маршрут, альтернативы которому как таковой нет, колоссальный, в первую очередь, экономический актив. На пресс-конференции 7 января Трамп даже не исключил возможное использование военных средств для возвращения Панамского канала под контроль Америки.

Интересный факт: морской путь через Гренландию и Арктику может стать альтернативой Панамскому каналу

Война за Панамский канал?

Трамп не первый президент США, который хочет забрать Панамский канал. В 1989 году президент Джордж Буш ввёл санкции в отношении Панамы, в том числе и косвенно за отказ от пересмотра условий передачи канала в 1999м году по соглашению, подписанному Джимми Картером. В том же году американцы оккупировали Панаму под предлогом поддержки своих граждан, проживавших в стране, и защиты Панамского канала на фоне начавшегося военного переворота. Операция ”Правое дело”, которая продолжалась два месяца, Генеральной Ассамблеей ООН была признана ”грубым нарушением международного права”.

Сегодня у США есть ресурсы, чтобы военным путем захватить Панамский канал, поскольку каким-либо другим вряд ли получится. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино еще в декабре 2024 года отверг претензии Трампа в отношении тарифов, подчеркнув, что они не прихоть, а также заверил, что Панамский канал не контролирует ни одна из мировых держав, в числе которых и США, и Китай. После инаугурационной речи Трампа Мулино добавил, что Панамский канал не уступка со стороны США, а результат многолетней борьбы за его возвращение. Таким образом Мулино обозначил, что канал останется под контролем Панамы, и если США решат осуществить военный вариант возвращения канала, он будет рассматриваться не иначе как агрессия в отношении центральноамериканский республики.