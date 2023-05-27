В канун второго тура президентских выборов турецкая лира побила антирекорд

Опубликовано: 15:49, 27 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В преддверии второго тура президентских выборов, который пройдет завтра, в стране происходят резкие изменения котировок национальной валюты: сейчас турецкая лира торгуется по небывало низкой цене – почти 20 лир за доллар.

Турецкая лира упала до исторического минимума по отношению к доллару, пишет Trading Economics. Такая ситуация связана с предстоящим вторым туром выборов президента Турции, который пройдет уже завтра, 28 мая.

Нацвалюта торгуется на уровне 19,972 лиры за $1. При этом накануне в ходе торгов курс доллара поднимался выше 20 лир.

По прогнозам специалистов, турецкая валюта уже к концу года может побить новый исторический рекорд, рухнув до отметки 29 лир за $1.

Как объясняют эксперты, рынок отражает беспокойство относительно неопределенности, которая может прийти со сменой правительства, и того, как власти в дальнейшем будут управлять валютным курсом.