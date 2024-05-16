Вестник Кавказа

Минфин Грузии не теряет оптимизма на фоне падения лари

Минфин Грузии не теряет оптимизма на фоне падения лари
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Замминистра финансов Грузии Михаил Дундуа охарактеризовал падение курса лари как "временное явление". По его словам, влияющие на курс факторы улучшились.

Просевший курс лари - временное явление, считают в Минфине Грузии. Об этом заместитель министра финансов Михаил Дундуа заявил в интервью журналистам.

"Фундаментальные факторы в порядке, на высоком уровне, и связанные с лари проблемы вызваны временными, ажиотажными факторами. Фундаментально процессы в экономике идут очень хорошо"

– Михаил Дундуа

За последний месяц национальная валюта Грузии подешевела на 7% по отношению к доллару. Оппозиция связывает падение с принятием закона об иноагентах.

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