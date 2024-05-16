Минфин Грузии не теряет оптимизма на фоне падения лари

Замминистра финансов Грузии Михаил Дундуа охарактеризовал падение курса лари как "временное явление". По его словам, влияющие на курс факторы улучшились.
Просевший курс лари - временное явление, считают в Минфине Грузии. Об этом заместитель министра финансов Михаил Дундуа заявил в интервью журналистам.
"Фундаментальные факторы в порядке, на высоком уровне, и связанные с лари проблемы вызваны временными, ажиотажными факторами. Фундаментально процессы в экономике идут очень хорошо"
– Михаил Дундуа
За последний месяц национальная валюта Грузии подешевела на 7% по отношению к доллару. Оппозиция связывает падение с принятием закона об иноагентах.