Курс лари продолжает падать на фоне принятия закона об иноагентах

Национальная валюта Грузии продолжила обесцениваться несмотря на усилия Нацбанка республики, который продал сегодня на валютном аукционе порядка $60 млн.

Национальный банк Грузии сегодня провел валютную интервенцию, продав на аукционе порядка $60 млн. Несмотря на это курс лари к доллару продолжает падать.

Сейчас стоимость одного доллара составляет 2,7596 лари. Курс на 17 мая по отношению к евро будет составлять 3,0002 лари.

Ранее Нацбанк Грузии заявил, что падение стоимости лари носит кратковременный характер и не является признаком глобальных финансовых изменений. При этом его резервы находятся на рекордном максимуме.

Падение национальной валюты республики произошло на фоне принятия закона об иноагентах и заявлениях США и ЕС о возможном изменении политики в отношение Грузии в случае вступления в силу документа.