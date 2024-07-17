Центробанк РФ укрепил доллар

Российский регулятор повысил курс доллара на 14 августа до 92,66 рубля. Евро повысился до 100,56 рубля.

Центральный банк России повысил курс доллара на среду до 92,66 рубля. Это выше прошлого показателя на 2 рубля 71 копейку.

«Банк России установил на 14 августа 2024 года официальный курс доллара на уровне 92,6592 рубля. Официальный курс евро повышен на 3 рубля 87 копеек, до 100,559 рубля»

– ЦБ России

Одной из основных причин является укрепление доллара на мировых рынках из-за нестабильности в экономиках различных стран, а также геополитических факторов, таких как конфликты и санкции.

Другой важной причиной повышения курса доллара может быть инфляция, которая оказывает давление на национальную валюту и приводит к ее ослаблению. Это может стимулировать Центральный банк к вмешательству на валютном рынке для поддержания стабильности курса и минимизации негативных последствий для национальной экономики.