Центробанк РФ укрепил доллар

Центральный банк России повысил курс доллара на среду до 92,66 рубля. Это выше прошлого показателя на 2 рубля 71 копейку.
«Банк России установил на 14 августа 2024 года официальный курс доллара на уровне 92,6592 рубля. Официальный курс евро повышен на 3 рубля 87 копеек, до 100,559 рубля»
– ЦБ России
Одной из основных причин является укрепление доллара на мировых рынках из-за нестабильности в экономиках различных стран, а также геополитических факторов, таких как конфликты и санкции.
Другой важной причиной повышения курса доллара может быть инфляция, которая оказывает давление на национальную валюту и приводит к ее ослаблению. Это может стимулировать Центральный банк к вмешательству на валютном рынке для поддержания стабильности курса и минимизации негативных последствий для национальной экономики.