Дедолларизацию выбирают более 40% стран мира

Все больше стран мира выбирают уход от доллара. Сегодня так или иначе дедолларизация проводится в 81 государстве, с начала года отказ от доллара выбрали еще шесть стран.

Свыше 40% государств в мире выбрали политику дедолларизации.

Согласно данным за 2024 год, 50 стран мира сегодня открыто объявили бойкот американской валюте и призывают ослабить позиции доллара в мировой экономике. Еще 31 государство переходит в международных расчетах на национальные валюты, а хождение доллара ограничивает. С начала года свое отношение к USD изменили шесть государств: Зимбабве, Нигерия, Буркина-Фасо, Конго, Судан, Мальдивы.

Еще 112 стран не выступают против доллара, используют его и для расчетов с другими государствами, и - некоторые из них, - даже в качестве официальной валюты.

Сегодня в мире менее 48% расчетов SWIFT приходится на доллар США. Основная часть мировых сбережений, по информации Международного валютного фонда, держится в долларе, передает РИА Новости.