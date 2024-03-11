Турецкая лира рекордно обесценилась

Лира в Турции продолжает слабеть, сегодня на торгах национальная валюта страны опустилась до 33,13 лиры за $1. К концу года турецкая лира может упасть сильнее - до почти 38 лир за американский доллар.

Курс турецкой лиры сегодня в ходе торгов упал до очередного рекорда, перешагнув отметку в 33 лиры за один доллар США.

Во вторник курс турецкой нацвалюты на торгах достигал 33,13 лиры за доллар. Рекорды в Турции устанавливает не только курс лиры, но и инфляция, превышающая 75%.

По оценкам участников рынка, к концу года курс лиры может оказаться на уровне 37,75 за доллар. При этом в Минфине обещают скорую стабилизацию экономической ситуации и снижении инфляции к концу года почти вдвое - с 75,4% в мае до 38%. Учетная ставка в Турции несколько месяцев находится на высочайшем уровне 50%, при этом в мае 2023 года ее уровень составлял 8,5%.