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В Израиле сообщили о способности Ирана создать пять ядерных бомб

В Израиле сообщили о способности Ирана создать пять ядерных бомб
© Фото: страница министерства обороны Израиля в социальных сетях
Иран обладает всеми возможностями для создания пяти ядерных бомб, сказал глава Минобороны Израиля. Он также предупредил, что Исламская Республика не ограничится созданием одной лишь бомбы.

Запасов обогащенного урана в Иране хватит для создания пяти ядерных бомб. Такое заявление в четверг сделал глава Минобороны Израиля.

На встрече в Афинах с греческим коллегой Йоав Галант отметил, что Иран обогатил уран до 20% и 60% в количестве, которое позволит произвести целых пяти бомб.

Глава оборонного ведомства Израиля также предупредил, что Иран не станет ограничиваться созданием одной ядерной бомбы.

Кроме того, в ходе разговора с Николасом Панайотопулосом он отметил, что обогащение Исламской Республикой урана до 90% будет ошибкой и может привести к воспламенению региона.

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