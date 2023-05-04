В Израиле сообщили о способности Ирана создать пять ядерных бомб

Иран обладает всеми возможностями для создания пяти ядерных бомб, сказал глава Минобороны Израиля. Он также предупредил, что Исламская Республика не ограничится созданием одной лишь бомбы.
Запасов обогащенного урана в Иране хватит для создания пяти ядерных бомб. Такое заявление в четверг сделал глава Минобороны Израиля.
На встрече в Афинах с греческим коллегой Йоав Галант отметил, что Иран обогатил уран до 20% и 60% в количестве, которое позволит произвести целых пяти бомб.
Глава оборонного ведомства Израиля также предупредил, что Иран не станет ограничиваться созданием одной ядерной бомбы.
Кроме того, в ходе разговора с Николасом Панайотопулосом он отметил, что обогащение Исламской Республикой урана до 90% будет ошибкой и может привести к воспламенению региона.