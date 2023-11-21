Вестник Кавказа

В Грузии потушили пылающий двое суток лес

В Грузии потушили пылающий двое суток лес
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На востоке Грузии справились с пожаром, вспыхнувшем в лесу несколько дней назад. В тушении были задействованы десятки пожарных.

В Телавском районе Кахетии потушили пожар, вспыхнувший 4 декабря в лесу. Об этом информирует Служба по управлению чрезвычайными ситуациями в Грузии.

Возгорание случилось между двумя селами – Лечури и Пшави. Огонь охватил кустарники и сухие ветки с листьями.

Тушение пожара продолжалось беспрерывно. В нем участвовали 50 пожарных. Из-за сложного рельефа местности подключить к работам спецтехнику не удалось, поэтому в ликвидации пламени были задействованы беспилотники.

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