В Грузии потушили пылающий двое суток лес

На востоке Грузии справились с пожаром, вспыхнувшем в лесу несколько дней назад. В тушении были задействованы десятки пожарных.

В Телавском районе Кахетии потушили пожар, вспыхнувший 4 декабря в лесу. Об этом информирует Служба по управлению чрезвычайными ситуациями в Грузии.

Возгорание случилось между двумя селами – Лечури и Пшави. Огонь охватил кустарники и сухие ветки с листьями.

Тушение пожара продолжалось беспрерывно. В нем участвовали 50 пожарных. Из-за сложного рельефа местности подключить к работам спецтехнику не удалось, поэтому в ликвидации пламени были задействованы беспилотники.