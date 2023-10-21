Вестник Кавказа

Десятки домов пострадали из-за смерча на западе Грузии

Десятки домов пострадали из-за смерча на западе Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из-за смерча в Поти получили повреждения крыши нескольких десятков домов. Непогода в городе сохраняется уже третий день.

В грузинском городе Поти, расположенном на побережье Черного моря, из-за смерча оказались повреждены крыши 30 домов. Об этом рассказали в городской мэрии 20 октября.

Кроме того, ливень на курорте затопил ряд зданий.

Неблагоприятные погодные условия в Поти сохраняются уже третий день. Накануне смерч повредил крыши трех десятков домов. Подтоплены оказались 80 домов.

Из-за разгула стихии пострадали 100 семей. Власти города обещают выплатить всем им компенсации.

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