Десятки домов пострадали из-за смерча на западе Грузии

Из-за смерча в Поти получили повреждения крыши нескольких десятков домов. Непогода в городе сохраняется уже третий день.
В грузинском городе Поти, расположенном на побережье Черного моря, из-за смерча оказались повреждены крыши 30 домов. Об этом рассказали в городской мэрии 20 октября.
Кроме того, ливень на курорте затопил ряд зданий.
Неблагоприятные погодные условия в Поти сохраняются уже третий день. Накануне смерч повредил крыши трех десятков домов. Подтоплены оказались 80 домов.
Из-за разгула стихии пострадали 100 семей. Власти города обещают выплатить всем им компенсации.