Вестник Кавказа

Новую дорогу защитят от частых камнепадов в Армении

Новую дорогу защитят от частых камнепадов в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянские власти выделили средства для разработки проекта по защите нового участка дороги от частых камнепадов. На эти потратят около 280 млн драмов.

В Армении намерены защитить от частых камнепадов новый участок дороги, ведущей из Еревана в Мегри. Об этом поведал 5 ноября глава Мининфраструктуры республики Гнел Саносян в ходе своего выступления на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2025 год.

Министерство обследует трассу и определит места, нуждающиеся в установке защитник стен или специальных сеток для защиты от камней.

На разработку проекта выделили примерно 280 млн драмов ($720 тыс).

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