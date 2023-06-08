В Грузии хотят вывести свой сорт оливы

Опубликовано: 2:34, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузия работает над тем, чтобы отказаться от импортных саженцев оливковых деревьев, для этого создан собственный питомник. Также планируется создать свой сорт оливы, подходящий для местного климата.

Импортозамещением в сфере оливковых саженцев занялись в Кахети.

В селе Сакобо создано первое в стране хозяйство оливковых саженцев. Оливковый питомник "Джеолаив" организован при финансовой поддержке Агентства развития села, инвестиции превысили 3 млн лари.

В этом году в оливковом питомнике планируется вырастить до 500 тыс саженцев, в 2024 году - до 1 млн. Данный проект позволит Грузии отказаться от импортных деревьев, отметил министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия.

По его словам, у фермеров появится возможность приобретать грузинские саженцы оливы, которые в будущем будут приносить хороший урожай.

"В питомнике девять разных сортов саженцев, и мы активно работаем над выведением сорта грузинской оливы, который будет максимально адаптирован к климату страны"

– основатель питомника Георгий Сванидзе

Те саженцы, что выращиваются в питомнике сегодня - импортные, они завезены из Европы.