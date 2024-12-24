Что сделал для Абхазии Николай Смецкой и что сейчас с его наследием?

На живописных холмах Гульрипша в Абхазии стоит пострадавшее от времени величественное архитектурное строение, по стилю и размаху напоминающее петербургские дворцы. Его изящные фасады, украшенные лепниной и витражами, смотрят на море. Это Дворец князя Смецкого. Расскажем, что сделал для Абхазии Николай Смецкой.

Дворец князя Смецкого — бывший санаторий для лечения легочных заболеваний - был возведен в начале прошлого века на средства русского купца, лесопромышленника и мецената Николая Николаевича Смецкого. Этот человек был влюблен в Абхазию, а его имя стало легендарным, благодаря колоссальному вкладу, который он внес в ее развитие.

© Фото: sukhumcity.ru

Как Смецкой попал в Абхазию?

В 1889 году Николай Смецкой вместе с женой Ольгой, нуждавшейся в климатической реабилитации после перенесенной болезни, впервые приехал в Сухум. Супруги поселились в Синопе, где их гостеприимно принимал в своем доме полковник Аполлон Введенский, известный своим увлечением садоводством.

В то время Сухум был маленьким неблагоустроенным городком с населением не более 10 тыс. человек. Однако гостей очаровал местный климат: мягкое сочетание морского и горного воздуха, цветущие сады, где росли бананы, смоквы, гранаты, чай, маслины, цитрусы.

Нам показалось привлекательной мысль приложить свои силы и средства к этой дикой, мощной по природным данным стране

- Смецкой.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Сухумский дендропарк

В 1892 году он покупает имение и участок, площадью 75 га в Гульрипше, где создает уникальный по красоте субтропический парк. Семена и саженцы экзотических растений для парка Смецкой заказывал за границей. Он собрал коллекцию из более 850 видов редких растений, из которых местная флора составляла не более 1%. Очень быстро парк Смецкого стал широко известен не только Кавказе, но и в России и Европе. В нем были собраны редчайшие экзотический растения, способные удивить даже искушенную средиземноморскую публику. Здесь было более сотни видов пальм, эвкалиптов, акаций, камелий и других растений. Одной из главных достопримечательностей парка стала аллея южноамериканских слоновых пальм диаметром более метра и высотой до 25 метров, по форме напоминающих ноги слона. Целью Смерцкого и его команды было обеспечить приживаемость этих растений в условиях Абхазии, и с этой целью он во многом справился.

В 1912 году Смецкой продемонстрировал на московской выставке «Русская Ривьера» коллекцию пальм, кактусов, агав и других экзотических растений, выращенных им в Сухуме. Его целью было показать общественности потенциал культивирования новых видов флоры в стране, чтобы превратить этот регион в ведущий курорт для лечения заболеваний легких. Парк Смецкого со временем стал научно-исследовательской лабораторией, а затем опытной станцией Всесоюзного института растениеводства, возглавляемой академиком Николаем Вавиловым. Сейчас это знаменитый Сухумский дендропарк. В глубине его аллей установлен бюст Смецкому.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Строительство санаториев

Благодатный климат и природа привели Смецкого к мысли о строительстве в регионе санаториев. Он приобрел более 2000 га подходящих для этого участков земли. К 1913 году в Абхазии появилось три лечебницы — две в Гульрипше и одна в Агудзаре, - рассчитанные на более чем 600 пациентов. Эти здания отличались не только красотой и удобством, но и технической оснащенностью: электрификация, водопровод, канализация, лифты, парки вокруг. Для обеспечения строительства и содержания санаториев Смецкий построил завод строительных материалов, лесопилку, слесарную мастерскую, узкоколейную железную дорогу, животноводческую ферму и магазины.

Санатории в Гульрипше предназначались для лечения легочных больных, в лечебнице в Агудзаре было организовано длительное лечение от туберкулеза по сниженным ценам для нуждающихся.

Согласно смете расходов, сохранившейся госархиве Абхазии, на строительство и оборудование трех санаториев Смецкой потратил более 5 млн рублей - огромную по тем временам сумму.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Плантации мандаринов

До этого, несмотря на благодатный климат, промышленное цитрусоводство в Абхазии не было развито. Смецкой в своем имении заложил плантации и начал масштабное производство цитрусовых плодов. Он первым на Черноморском побережье начал оптовую торговлю мандаринами. В 1916 году Смецкой отправил в Москву первые два вагона мандаринов. Для этого он построил в Агудзере грузовой порт и маяк.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Абхазское вино

Смецкой исследовал местные сорта винограда и занялся их возрождением, построив два винных завода, выпускавших 16 сортов вина. Эта продукция пользовалась популярностью среди состоятельных покупателей по всей России.

Что еще Смецкой сделал для Абхазии?

При его финансовом участии в Сухуме были построены первая городская больница, женская гимназия, Варваринский родильный приют и приют для бездомных, а также начальные школы в ряде селений, сельскохозяйственное училище в Агудзере, в котором он и его жена Ольга Юрьевна сами нередко проводили занятия. Смецкой также внес вклад в благоустройство Сухума.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Наследие Смецкого при советской власти

С приходом советской власти в Абхазию в 1921 году Николай Смецкой передал санатории государству для организации здравниц. До своей смерти в 1931 году он активно помогал в восстановлении инфраструктуры и сельского хозяйства. Санатории в Гульрипше были объединены в один и названы "Санаторий им. Ленина", который был самым крупным и эталонным в Абхазии. Во время Великой Отечественной войны там располагался военный госпиталь. В 1948 году была выпущена почтовая марка с изображением санатория.

Что сегодня осталось от наследия Смецкого?

Грузино-абхазский конфликт 1990-х годов нанес серьезный ущерб наследию Смерцкого. Сегодня его строения, как и многие другие, находятся в запустении и полуразрушенном состоянии из-за экономических проблем в стране. Однако для туристов организуют экскурсии к бывшим санаториям в Гульрипше, где когда-то в роскошных зданиях, утопающих в зелени, отдыхали и лечились люди со всей России, в залах звучала живая музыка, а в парках прогуливались элегантные дамы и господа. Сегодня тишину здесь нарушают лишь шелест листьев и стоны ветра, проникающие в разбитые окна.

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