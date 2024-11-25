Вестник Кавказа

Названы сроки запуска трех новых ТЭЦ в Казахстане

Названы сроки запуска трех новых ТЭЦ в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане строятся три новых ТЭЦ. Объекты появятся в разных городах и будут введены в эксплуатацию в 2029-2032 годах.

В Минэнерго Казахстана рассказали, когда начнут работать строящиеся в трех городах теплоэлектроцентрали.

"Сейчас в городах Кокшетау, Семей, Усть-Каменогорск реализуются проекты по строительству трех ТЭЦ… Эти ТЭЦ будут находиться в собственности дочерних компаний АО "Самрук-Энерго" и АО "Самрук-Қазына"

– министерство

Ввод в эксплуатацию запланирован поэтапный. Первой начнет работать ТЭЦ в Кокшетау в 2029 году, затем будет запущен объект в Усть-Каменогорске в 2031 году, после этого в Семее – в 2032 году.

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