Названы сроки запуска трех новых ТЭЦ в Казахстане

В Казахстане строятся три новых ТЭЦ. Объекты появятся в разных городах и будут введены в эксплуатацию в 2029-2032 годах.

В Минэнерго Казахстана рассказали, когда начнут работать строящиеся в трех городах теплоэлектроцентрали.

"Сейчас в городах Кокшетау, Семей, Усть-Каменогорск реализуются проекты по строительству трех ТЭЦ… Эти ТЭЦ будут находиться в собственности дочерних компаний АО "Самрук-Энерго" и АО "Самрук-Қазына"

– министерство

Ввод в эксплуатацию запланирован поэтапный. Первой начнет работать ТЭЦ в Кокшетау в 2029 году, затем будет запущен объект в Усть-Каменогорске в 2031 году, после этого в Семее – в 2032 году.