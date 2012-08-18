Названы самые популярные имена в Дагестане

В Дагестане самыми популярными именами стали Мухаммад и Марьям. Россияне чаще всего называли своих детей София и Михаил.

Имя Мухаммад стало самым популярным именем в Дагестане в 2024 году, к такому выводу пришли специалисты журнала "Т-Ж" по итогам проведенного исследования.

Что касается женских имен, то самым популярным в прошедшем году было имя Марьям. Стоит также добавить, что данное имя популярно в республике последние три года.

Что касается, показателей по России в целом, то второй год подряд самыми популярными именами становятся Михаил и София. При этом отмечается рост популярности имени Александр.