Именем Расула Гамзатова нарекли одну из вершин в Дагестане

Опубликовано: 16:07, 7 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Одна из безымянных вершин в Дагестане получила имя поэта Расула Гамзатова

Одна из безымянных вершин была наречена именем легендарного дагестанского поэта Расула Гамзатова.

«Одна из вершин Цумадинского района будет носить имя Расула Гамзатова. Такое решение приняла администрация сельсовета Нижнегакваринский. К 100-летию поэта его именем названа вершина местности «Ахис яшал»

– администрация главы Дагестана

В пресс-службе администрации главы республиканского лидера уточнили, что символическое восхождение на только что именованную вершину совершили представители местных молодёжных организаций, региональной администрации, а также наставники и педагоги.

Напомним, что в связи с празднованием векового юбилея Расула Гамзатова в 2023 году как в Дагестане, так и по всей России проводятся праздничные мероприятия – концерты, выставки, литературные чтения.