Именем Расула Гамзатова нарекли одну из вершин в Дагестане

Одна из безымянных вершин была наречена именем легендарного дагестанского поэта Расула Гамзатова.
«Одна из вершин Цумадинского района будет носить имя Расула Гамзатова. Такое решение приняла администрация сельсовета Нижнегакваринский. К 100-летию поэта его именем названа вершина местности «Ахис яшал»
– администрация главы Дагестана
В пресс-службе администрации главы республиканского лидера уточнили, что символическое восхождение на только что именованную вершину совершили представители местных молодёжных организаций, региональной администрации, а также наставники и педагоги.
Напомним, что в связи с празднованием векового юбилея Расула Гамзатова в 2023 году как в Дагестане, так и по всей России проводятся праздничные мероприятия – концерты, выставки, литературные чтения.