Юбилей Гамзатова отметят фестивалем "Наш Расул"

Опубликовано: 6:05, 6 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Махачкале развернется трехдневное празднование юбилея народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Посетителей ждут продажи книг и сувениров, а также развлекательные мероприятия.

Столетие поэта Расула Гамзатова в Дагестане отметят фестивалем "Наш Расул", празднование будет проходить в центре Махачкалы, где развернутся народные подворья. Здесь можно будет приобрести книги прославленного литератора и сувенирную продукцию, посетить арт-проект созданный детьми и молодежью на тему произведений Гамзатова.

"В честь векового юбилея народного поэта республики 8,9,10 сентября в Махачкале пройдет фестиваль художественного творчества "Наш Расул"

– пресс-служба Минкультуры Дагестана

Фестиваль откроется концертом, участниками которого станут звезды российской эстрады.

Ранее сообщалось о выпуске ЦБ РФ номиналом два рубля. На монете изображен портрет Расула Гамзатова. Это и многие другие мероприятия проводятся в честь столетнего юбилея Гамзатова, которое празднуется не только в Дагестане, но и по всей России.