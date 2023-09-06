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Юбилей Гамзатова отметят фестивалем "Наш Расул"

Фотография Расула Гамзатова
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Махачкале развернется трехдневное празднование юбилея народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Посетителей ждут продажи книг и сувениров, а также развлекательные мероприятия.

Столетие поэта Расула Гамзатова в Дагестане отметят фестивалем "Наш Расул", празднование будет проходить в центре Махачкалы, где развернутся народные подворья. Здесь можно будет приобрести книги прославленного литератора и сувенирную продукцию, посетить арт-проект созданный детьми и молодежью на тему произведений Гамзатова.

"В честь векового юбилея народного поэта республики 8,9,10 сентября в Махачкале пройдет фестиваль художественного творчества "Наш Расул"

– пресс-служба Минкультуры Дагестана

Фестиваль откроется концертом, участниками которого станут звезды российской эстрады.

Ранее сообщалось о выпуске ЦБ РФ номиналом два рубля. На монете изображен портрет Расула Гамзатова. Это и многие другие мероприятия проводятся в честь столетнего юбилея Гамзатова, которое празднуется не только в Дагестане, но и по всей России.

В Дагестане дадут концерт в честь 100-летия Расула Гамзатова

В Дагестане дадут концерт в честь 100-летия Расула Гамзатова

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