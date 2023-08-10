В Дагестане дадут концерт в честь 100-летия Расула Гамзатова

Опубликовано: 17:47, 10 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане пройдет концерт, приуроченный к 100-летнему юбилею Расула Гамзатова. Он состоится в столице республики в следующее воскресенье.

В Махачкале в конце следующей недели пройдет премьера музыкально-драматического концерта, приуроченного к 100-летнему юбилею Расула Гамзатова. Об этом сказано в Telegram-кагале Минкультуры Дагестана.

В ведомстве отметили, что мероприятие пройдет в Махачкале 20 августа.

"20 августа в Дагестанском театре оперы и балета состоится премьера музыкально-драматического концерта "О тебе я думаю". Проект посвящен 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова"

– Минкультуры РД

В рамках концерта прозвучать произведения, написанные на стихи поэта.

"В основу концерта легла вокально-хоровая музыка, написанная на стихи поэта, объединяющая в единую драматургическую линию музыкальный и поэтический пласты"

– ведомство