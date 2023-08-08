Центробанк увековечил память о Расуле Гамзатове на монете

Опубликовано: 15:13, 8 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба Центробанка РФ

Центробанк выпустил монету номиналом 2 рубля с изображением дагестанского поэта Расула Гамзатова. Монету можно будет купить в банках, подписавших соглашение о распространении.

Пресс-служба Центробанка России сообщила о выходе в свет серебряной монеты номиналом 2 рубля, посвященной дагестанскому поэту Расулу Гамзатову.

«Его книги выходили миллионными тиражами на разных языках мира. Многие его стихи легли в основу песен. Одна из них - «Журавли» - стала символом памяти о солдатах, которые погибли в годы Великой Отечественной войны»

- Центробанк РФ

Как заявили в ЦБ, приобрести монету с изображением Расула Гамзатова можно в АО «Гознак» и банках, подписавших соглашение о распространении.

Напомним, в 2023 году Россия отмечает 100-летие со дня рождения народного поэта Дагестана.