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Центробанк увековечил память о Расуле Гамзатове на монете

Расул Гамзатов
© Фото: пресс-служба Центробанка РФ
Центробанк выпустил монету номиналом 2 рубля с изображением дагестанского поэта Расула Гамзатова. Монету можно будет купить в банках, подписавших соглашение о распространении.

Пресс-служба Центробанка России сообщила о выходе в свет серебряной монеты номиналом 2 рубля, посвященной дагестанскому поэту Расулу Гамзатову.

«Его книги выходили миллионными тиражами на разных языках мира. Многие его стихи легли в основу песен. Одна из них - «Журавли» - стала символом памяти о солдатах, которые погибли в годы Великой Отечественной войны»

- Центробанк РФ

Как заявили в ЦБ, приобрести монету с изображением Расула Гамзатова можно в АО «Гознак» и банках, подписавших соглашение о распространении.

Напомним, в 2023 году Россия отмечает 100-летие со дня рождения народного поэта Дагестана.

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