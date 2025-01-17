Туристы не отменяют бронирования на летний отдых в Крыму

Россияне не планируют отказываться от отдыха в Крыму после выброса нефтепродуктов в море. Отмен бронирований на лето не наблюдается даже в единичных случаях.

Разлив мазута не пугает россиян, туристы не отменяют планов на отдых в Крыму, поделился глава общественной организации "Крымская гостиничная ассоциация" Сергей Маковей.

"По вопросу отмен бронирования: по нашим объектам эта тема не только не имеет массового характера, но и единичных отмен нет"

– Маковей

Он напомнил, что в регион едут не только ради пляжей, но и ради природы, и оздоровительного отдыха в санаториях.

Ситуация с экологией после загрязнения мазутом контролируемая.

"Вопрос, который сегодня всех волнует, - экологическая ситуация в Черном море и конкретно в Крыму. Она совершенно контролируемая, а тема, на мой взгляд, особенно что касается Крыма, преувеличена"

– Маковей

Ранее сообщалось, что к наступлению летнего сезона крымские пляжи будут безопасны для туристов.