Туристы не отменяют бронирования на летний отдых в Крыму

Разлив мазута не пугает россиян, туристы не отменяют планов на отдых в Крыму, поделился глава общественной организации "Крымская гостиничная ассоциация" Сергей Маковей.
"По вопросу отмен бронирования: по нашим объектам эта тема не только не имеет массового характера, но и единичных отмен нет"
– Маковей
Он напомнил, что в регион едут не только ради пляжей, но и ради природы, и оздоровительного отдыха в санаториях.
Ситуация с экологией после загрязнения мазутом контролируемая.
"Вопрос, который сегодня всех волнует, - экологическая ситуация в Черном море и конкретно в Крыму. Она совершенно контролируемая, а тема, на мой взгляд, особенно что касается Крыма, преувеличена"
– Маковей
Ранее сообщалось, что к наступлению летнего сезона крымские пляжи будут безопасны для туристов.