Вестник Кавказа

Бывший глава села в Дагестане пойдет под суд за служебный подлог

Бывший глава села в Дагестане пойдет под суд за служебный подлог
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Расследование уголовного дела против экс-главы села Урма в Дагестане завершено. Задержанного обвиняют в незаконной выдаче земли. Дело направлено в суд.

Расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя села Урма в Левашинском районе завершено, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Бывшего чиновника обвиняют в незаконной выдаче земельного участка. Против него было заведено уголовное дело по статьям 160 (растрата) и 292 (служебный подлог) УК РФ.

По данным следствия, в 2020 году он внес ложные сведения в выписку из похозяйственной книги, что местный житель имеет право собственности на землю площадью 2,4 тыс кв м.

Отмечается, что общая сумма ущерба администрации населенного пункта составила около 500 тыс рублей. Уголовное дело было направлено в Левашинский районный суд.

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