Татарстан поможет Кубани в спасении Черного моря от мазута

В Краснодарский край прибудут 30 волонтеров из Татарстана, включая будущих ветеринаров – учащихся академии в Казани. Они будут помогать пострадавшим птицам и животным.

Татарстан направит в Краснодарский край группу добровольцев из 30 человек для помощи в очистке берегов Черного моря от нефтепродуктов. В нее войдут учащиеся Госакадемии ветеринарной медицины им Баумана в Казани, рассказал республиканский министр по делам молодежи Ринат Садыков.

"На следующей неделе благодаря поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова 30 волонтеров из Татарстана отправятся на побережье Черного моря, среди них также студентки ветеринарной академии, которые будут помогать животным и птицам"

- Ринат Садыков

На сегодняшний день спасатели и добровольцы очистили 303 км берега Черного моря. Краснодарский оперштаб передал, что в трех регионах исследуются более 1 тыс км побережья.