Вестник Кавказа

Татарстан поможет Кубани в спасении Черного моря от мазута

Татарстан поможет Кубани в спасении Черного моря от мазута
© Фото: оперштаб Краснодарского края
В Краснодарский край прибудут 30 волонтеров из Татарстана, включая будущих ветеринаров – учащихся академии в Казани. Они будут помогать пострадавшим птицам и животным.

Татарстан направит в Краснодарский край группу добровольцев из 30 человек для помощи в очистке берегов Черного моря от нефтепродуктов. В нее войдут учащиеся Госакадемии ветеринарной медицины им Баумана в Казани, рассказал республиканский министр по делам молодежи Ринат Садыков.

"На следующей неделе благодаря поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова 30 волонтеров из Татарстана отправятся на побережье Черного моря, среди них также студентки ветеринарной академии, которые будут помогать животным и птицам"

- Ринат Садыков

На сегодняшний день спасатели и добровольцы очистили 303 км берега Черного моря. Краснодарский оперштаб передал, что в трех регионах исследуются более 1 тыс км побережья.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
955 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пожар в ресторане Краснодара потушен

Пожар в ресторане Краснодара потушен

Косы Азовского моря могут стать особо охраняемыми территориями

Косы Азовского моря могут стать особо охраняемыми территориями

Краснодарские огнеборцы тушат пожар в ресторане

Краснодарские огнеборцы тушат пожар в ресторане

Южная АЭС может быть построена на Кубани

Южная АЭС может быть построена на Кубани

Движение судов в районе крушения танкера &quot;Волгонефть 212&quot; будет ограничено

Движение судов в районе крушения танкера "Волгонефть 212" будет ограничено

Власти усилили мониторинг пляжей Новороссийска

Власти усилили мониторинг пляжей Новороссийска

На Кубани выявили новые участки загрязнения мазутом

На Кубани выявили новые участки загрязнения мазутом

Курорты Юга России названы самыми популярными для отдыха в коттеджах зимой

Курорты Юга России названы самыми популярными для отдыха в коттеджах зимой

Женщину насмерть сбили на пешеходном переходе в Краснодаре

Женщину насмерть сбили на пешеходном переходе в Краснодаре

Разлив мазута не помешает росту турпотока на курорты Кубани – РСТ

Разлив мазута не помешает росту турпотока на курорты Кубани – РСТ

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы