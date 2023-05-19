Грузия нарастит экспорт вина в Россию

Опубликовано: 12:30, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузинские производители вина нарастили экспорт в РФ на 55% с января по апрель 2023 года. Также Грузия экспортировала в РФ ферросплавы, легковые автомобили и минеральную воду

По данным Национальной службы статистики Грузии, республиканские производители в РФ экспортировали вино на сумму $52,3 млн

Согласно данным, опубликованным Национальной службы статистики Грузии, страна нарастила поставки вина в РФ с января по апрель 2023 года на 55%, сумма поставок составила $52,3 млн.

Уточняется, что в общем объеме экспорта товаров в Россию доля вина составила 23,4%. Также Грузия поставляла в РФ ферросплавы, легковые автомобили и минеральную воду.

Импорт товаров из России в Грузию составил в первом квартале $622,2 млн, треть импорта пришлось на поставки нефти и нефтепродуктов.