Грузия нарастит экспорт вина в Россию

Грузинские производители вина нарастили экспорт в РФ на 55% с января по апрель 2023 года. Также Грузия экспортировала в РФ ферросплавы, легковые автомобили и минеральную воду
По данным Национальной службы статистики Грузии, республиканские производители в РФ экспортировали вино на сумму $52,3 млн
Согласно данным, опубликованным Национальной службы статистики Грузии, страна нарастила поставки вина в РФ с января по апрель 2023 года на 55%, сумма поставок составила $52,3 млн.
Уточняется, что в общем объеме экспорта товаров в Россию доля вина составила 23,4%. Также Грузия поставляла в РФ ферросплавы, легковые автомобили и минеральную воду.
Импорт товаров из России в Грузию составил в первом квартале $622,2 млн, треть импорта пришлось на поставки нефти и нефтепродуктов.