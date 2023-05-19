РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Грузия нарастит экспорт вина в Россию

Грузия нарастит экспорт вина в Россию
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Грузинские производители вина нарастили экспорт в РФ на 55% с января по апрель 2023 года. Также Грузия экспортировала в РФ ферросплавы, легковые автомобили и минеральную воду

По данным Национальной службы статистики Грузии, республиканские производители в РФ экспортировали вино на сумму $52,3 млн

Согласно данным, опубликованным Национальной службы статистики Грузии, страна нарастила поставки вина в РФ с января по апрель 2023 года на 55%, сумма поставок составила $52,3 млн.

Уточняется, что в общем объеме экспорта товаров в Россию доля вина составила 23,4%. Также Грузия поставляла в РФ ферросплавы, легковые автомобили и минеральную воду.

Импорт товаров из России в Грузию составил в первом квартале $622,2 млн, треть импорта пришлось на поставки нефти и нефтепродуктов.

В Абрау-Дюрсо заработал свой виноградный питомник

В Абрау-Дюрсо заработал свой виноградный питомник

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
850 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version