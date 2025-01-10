Жители юга Ирана утром ощутили сильное землетрясение

В провинции Бушехр иранские сейсмологи сегодня утром зафиксировали довольно сильное землетрясение, магнитуда которого составляла 4,6 – за ним последовали три афтершока, сведений о разрушениях пока не поступало.

Сегодня в 09:12 по местному времени (8:42 мск) в иранской провинции Бушехр на юге страны было зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 4,6, сообщил Национальный центр сейсмологии Института геофизики Тегеранского университета.

"На место землетрясения были направлены спасатели для оценки возможных повреждений. Были зафиксированы три афтершока землетрясения, все спасательные службы провинции приведены в состояние готовности"

- Национальный центр сейсмологии

Известно, что эпицентр землетрясения находился в Джамском районе провинции. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 18 км, передает Trend.

Сообщений о разрушениях и пострадавших пока не поступало, добавили в Национальном центре сейсмологии страны.