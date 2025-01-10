Вестник Кавказа

Жители юга Ирана утром ощутили сильное землетрясение

Жители юга Ирана утром ощутили сильное землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В провинции Бушехр иранские сейсмологи сегодня утром зафиксировали довольно сильное землетрясение, магнитуда которого составляла 4,6 – за ним последовали три афтершока, сведений о разрушениях пока не поступало.

Сегодня в 09:12 по местному времени (8:42 мск) в иранской провинции Бушехр на юге страны было зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 4,6, сообщил Национальный центр сейсмологии Института геофизики Тегеранского университета.

"На место землетрясения были направлены спасатели для оценки возможных повреждений. Были зафиксированы три афтершока землетрясения, все спасательные службы провинции приведены в состояние готовности"

- Национальный центр сейсмологии

Известно, что эпицентр землетрясения находился в Джамском районе провинции. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 18 км, передает Trend.

Сообщений о разрушениях и пострадавших пока не поступало, добавили в Национальном центре сейсмологии страны.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
985 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Узбекистан потрясло 4-балльное землетрясение

Узбекистан потрясло 4-балльное землетрясение

Столицу Казахстана подморозило до -20

Столицу Казахстана подморозило до -20

Землетрясение магнитудой 5,2 потрясло вечером северо-запад Турции

Землетрясение магнитудой 5,2 потрясло вечером северо-запад Турции

Терминал в Темиртау собрал 300 автомобилей

Терминал в Темиртау собрал 300 автомобилей

Казахстанский Усть-Каменогорск потрясло ночное землетрясение

Казахстанский Усть-Каменогорск потрясло ночное землетрясение

Границу Китая с Казахстаном потрясло землетрясение

Границу Китая с Казахстаном потрясло землетрясение

Кашкадарьинскую область Узбекистана потрясло небольшое землетрясение

Кашкадарьинскую область Узбекистана потрясло небольшое землетрясение

Туман спровоцировал массовое ДТП под Алматы

Туман спровоцировал массовое ДТП под Алматы

Четырехбальное землетрясение произошло в Иране

Четырехбальное землетрясение произошло в Иране

Утреннее землетрясение потрясло южную часть Турции

Утреннее землетрясение потрясло южную часть Турции

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы