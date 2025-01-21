Вестник Кавказа

Грузинский патриарх похвалил Трампа за защиту семейных ценностей

Грузинский патриарх похвалил Трампа за защиту семейных ценностей
© Фото: сайт Грузинской Православной Церкви
Письмо с поздравлением направил патриарх Грузии Илия II новому президенту США Дональду Трампу. В нем он отметил важность стремления американского политика к защите традиционных ценностей.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил нового президента США Дональда Трампа с вступлением в должность и отметил важность его стремлений защищать семейные ценности. Текст письма опубликовала пресс-служба патриархии.

"Все надеются, что успешная реализация поставленных вами целей позволит преодолеть ряд серьезных проблем. Особенно важно ваше стремление защитить традиционные ценности, основанные на христианском сознании, и не жалеть сил для мира на земле"

- письмо Илии II

Ранее стремление Дональда Трампа защищать семейные ценности оценили в партии власти "Грузинская мечта". Ее представители заявили, что убеждения администрации нового американского лидера соответствуют политике, проводимой текущим руководством Грузии.

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