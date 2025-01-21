Грузинский патриарх похвалил Трампа за защиту семейных ценностей

Письмо с поздравлением направил патриарх Грузии Илия II новому президенту США Дональду Трампу. В нем он отметил важность стремления американского политика к защите традиционных ценностей.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил нового президента США Дональда Трампа с вступлением в должность и отметил важность его стремлений защищать семейные ценности. Текст письма опубликовала пресс-служба патриархии.
"Все надеются, что успешная реализация поставленных вами целей позволит преодолеть ряд серьезных проблем. Особенно важно ваше стремление защитить традиционные ценности, основанные на христианском сознании, и не жалеть сил для мира на земле"
- письмо Илии II
Ранее стремление Дональда Трампа защищать семейные ценности оценили в партии власти "Грузинская мечта". Ее представители заявили, что убеждения администрации нового американского лидера соответствуют политике, проводимой текущим руководством Грузии.