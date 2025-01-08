Вестник Кавказа

Ильхам Алиев позвонил Эрдогану в связи с трагедией в Болу

Ильхам Алиев позвонил Эрдогану в связи с трагедией в Болу
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Состоялся телефонный разговор президентов Азербайджан и Турции после трагедии на курорте в Болу. Пожар в отеле привел к гибели 78 человек.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану по поводу пожара на горном курорте, унесшем почти 80 человеческих жизней.

Азербайджанский лидер выразил Эрдогану глубокие соболезнования в связи с гибелью большого числа людей в результате пожара в гостинице на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу.

Президент Азербайджана пожелал упокоения душ погибших в страшной трагедии и скорейшего выздоровления пострадавших.

Письмо с соболезнованиями в связи с трагедией в Турции было направлено Ильхамом Алиевым 21 января.

Эрдоган в беседе выразил благодарность за оказанное внимание и соболезнования, он отметил, что Турция и Азербайджан всегда находятся рядом друг с другом, так будет всегда и впредь.

Пожар в 12-этажном отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте произошел ночью с 20 на 21 января. В результате, по последним данным, погибли 78 человек, личности установлены. Всего в момент пожара в здании находилось более 230 человек. В Турции на 22 января был объявлен траур в связи с трагедией. Сегодня стало известно, что здание горевшего отеля будет снесено.

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