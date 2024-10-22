В Грузии активно строят новые отели

Грузия активно развивает сферу гостеприимства, в частности, в стране растет число средств размещения туристов – только за три квартала 2024 года было построено 12 новых отелей.

Только с начала текущего 2024 года в Грузии было построено 12 новых отелей, а общее число средств размещения в стране выросло до 1,2 тысяч, или 36 742 номеров, сообщила в своем отчете инвестиционная компания Galt & Taggart.

В минувшем 2023 году в Грузии насчитывалось 1188 гостиниц рассчитанных на 35,4 тыс, однако рост туризма в стране вынуждает инвесторов вкладывать средства в строительство новых отелей: только в 3-м квартале текущего 2024 года спрос на бронирование номеров в Тбилиси вырос на 5,8%, а в Батуми - на 24,6%, несмотря на довольно высокие, до $55 за ночь, цены на размещение в обоих городах, передает Sputnik Грузия.

Только за 3-й квартал текущего года Грузию посетили 2,8 млн туристов, что на 2,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Потратил иностранные гости в стране примерно 5,7 млрд лари - на 18,1% больше, чем за тот же период в 2023-м, и 38,3% этих денег ушло на размещение, сообщили в Национальной службе статистики страны "Сакстат".