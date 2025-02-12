Детей Железноводска порадуют рекордной песочницей

В Железноводске хотят создать огромную песочницу. В игровой зоне также смонтируют горки и иные сооружения для детей.

В Железноводском парке имени Говорухина планируется установить самую большую в Кавказских Минеральных Водах песочницу, сообщает пресс-служба городской мэрии.

В администрации отметили, что через геопластику размер песочницы составит 17х14. Она сможет вместить в себя порядка 11 кубов песка, добавили в ведомстве.

Тут также появятся горки, а также другие сооружения. При этом точных дат появления песочницы в настоящее время нет.